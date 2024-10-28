Маккиннон провел 800-й матч в НХЛ. У него 914 очков в лиге

Нэтан Маккиннон провел 800-й матч в НХЛ.

Юбилейной для нападающего «Колорадо » стала игра против «Оттавы» (5:4). Нэтан Маккиннон забил гол и сделал передачу в этом матче.

В нынешнем сезоне он набрал 15 (4+11) очков в 9 играх.

Всего на счету Маккиннона 914 (339+575) баллов в 800 матчах в регулярках НХЛ .