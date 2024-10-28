Роман Ротенберг: «Деанджело вошел в систему игры СКА. У него ощущение, что он не уходил из НХЛ. Он может играть еще лучше. Думаю, он еще проходит период адаптации»
В 12 матчах защитник набрал 17 (3+14) очков.
– Вы тоже в легком шоке от того, как классно играет Деанджело, как и мы? Потому что, честно говоря, не ожидали, что так будет.
– Когда мы сели с Деанджело на урок теории, показали ему все наши тактические детали, он себя увидел в клипе.
Я ему говорю: «Тони, ты играй так же, как ты играл». У нас есть, конечно, свои фишки. Скажем так, мы не будем все рассказывать публично, но он вошел в нашу систему игры.
У него такое ощущение, что он не уходил из НХЛ. И с точки зрения подхода, с точки зрения собраний. И когда он себя видел, он начал улыбаться. Ему стало все понятно. Поэтому он так вошел.
Честно, я не удивлен. Он может играть еще лучше, я думаю, что он проходит еще период адаптации, и я уверен в том, что он принесет пользу нашей команде, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий