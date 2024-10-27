Малкин в 116-й раз набрал 3+ очка за матч в НХЛ. Россиянин на 4-м месте среди действующих игроков, уступая только Кросби, Овечкину и Макдэвиду

Евгений Малкин в 116-й раз набрал 3 и более очка за матч в НХЛ.

Это произошло во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:4). 38-летний форвард забил гол и сделал две результативные передачи.

Малкин находится на четвертом месте среди всех действующих игроков по числу матчей с тремя и более очками.

Лидирует по этому показателю одноклубник россиянина Сидни Кросби – 179 игр. На втором месте – Александр Овечкин из «Вашингтона» (132 матча), замыкает тройку Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» – 123 игры.

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