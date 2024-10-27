Данила Юров: «Малкин – главный человек для Магнитогорска. В «Металлурге» все были рады его 500-й шайбе. Надеюсь, он скоро присоединится к нам»

Данила Юров оценил влияние Евгения Малкина на Магнитогорск.

Несколько дней назад 38-летний форвард «Питтсбурга» забросил 500-ю шайбу в НХЛ. До отъезда в Северную Америку Малкин выступал за «Металлург».

«Малкин – главный человек для Магнитогорска. В «Металлурге» все были рады его пятисотой шайбе. Приятно, что о нем не забывают в городе, нет никаких обид.

Надеюсь, он скоро присоединится к нам», – сказал нападающий Данила Юров .

Малкин – второй после Овечкина по голам. Но он тоже наше достояние