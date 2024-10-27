Данила Юров: «Малкин – главный человек для Магнитогорска. В «Металлурге» все были рады его 500-й шайбе. Надеюсь, он скоро присоединится к нам»
Данила Юров оценил влияние Евгения Малкина на Магнитогорск.
Несколько дней назад 38-летний форвард «Питтсбурга» забросил 500-ю шайбу в НХЛ. До отъезда в Северную Америку Малкин выступал за «Металлург».
«Малкин – главный человек для Магнитогорска. В «Металлурге» все были рады его пятисотой шайбе. Приятно, что о нем не забывают в городе, нет никаких обид.
Надеюсь, он скоро присоединится к нам», – сказал нападающий Данила Юров.
Малкин – второй после Овечкина по голам. Но он тоже наше достояние
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
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