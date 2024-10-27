Малкин восхитителен: 1+2 с «Ванкувером». Но «Питтсбург» слил матч за 65 секунд

У «Пингвинов» все плохо.

Народная примета нового сезона: если Малкин не набирает очки в матче – «Питтсбург» точно проиграет. И даже если Евгений выбьет несколько за вечер, это ничего не гарантирует команде, но без результативности русского лидера – вообще беда. У него пять матчей без очков в этом сезоне – все пять «пингвины» проиграли (окей, один по буллитам) с общей разницей 7:23!

Казалось, матч с «Ванкувером» прервет серию поражений: Джино уже в начале второго периода сделал две результативные передачи (а «Питтсбург», соответственно, вел 2:0). Но гости умудрились максимально бездарно растерять все заработанное малкинским трудом.

У Малкина снова 3 очка за вечер – уже третий раз в этом сезоне

Сухая серия Евгения выпала на последние 4 матча – и по первым минутам игры с «Кэнакс» было заметно, что он в курсе ситуации и планирует ее исправить. В итоге за вечер вышло сразу 3 (1+2) очка – Малкин поучаствовал во всех голах команды:

● на 8-й минуте подхватил в чужой зоне шайбу от Раста, скинул ее на синюю линию Петерссону – а Бовилье подправил летящую шайбу;

● в начале второго периода нашел Бовилье по центру зоны (обратите внимание на этот пас между ног ванкуверскому Петтерссону), тот набросил к борту за воротами, а дальше все сделал Раст. «Питтсбург» в гостях повел 2:0;

● но очень быстро ситуация на льду перевернулась – и «пингвинам» пришлось уже отыгрываться. В третьем периоде Малкин подхватил шайбу в центре площадки и убежал один-на-один. Гол он забил, но и сам влетел в штангу.

Всего за вечер у Евгения 17:14 на льду, 1+2 при 2 бросках в створ, 2 заблокированных, 50% выигранных вбрасываний и «+2» – такой полезности в составе «Питтсбурга» больше нет ни у кого.

Но что гораздо хуже, и такой результативности в команде нет ни у кого. Малкин в этой регулярке набрал уже 14 очков – а партнеров, которые на постоянной основе помогали бы ему тащить команду или брали на себя эту роль вместо него, что-то не видать.

«Ванкувер» перевернул матч за 65 секунд, у «Питтсбурга» 5 поражений подряд

Несмотря на гол Раста, второй период стал для «пингвинов» катастрофой. А конкретно – его первые 10 минут, за которые «Кэнакс» забили 4 гола. А если еще конкретнее, то отрезок с 4:06 по 5:11, в который уместились сразу 3 шайбы:

● сначала Элиас Петтерссон, которого даже никто не держал, воспользовался передачей Гарланда из-за ворот;

● через 43 секунды Раст потерял шайбу на чужой синей линии, Маркус Петтерссон не вовремя упал – и Блюгерс с Шервудом реализовали выход 2-в-1;

● а еще через 22 секунды О’Коннор и Кросби потеряли шайбу в чужой зоне, Джей Ти Миллер дождался паса у синей линии и спокойно разобрался с Недельковичем, даже не заметив Ноэля Аччари.

«Вы просто не можете отвечать на одну свою ошибку другой своей ошибкой», – сокрушался капитан «Пингвинс» Сидни Кросби. – Должно быть определенное понимание, что, когда допускаешь ошибку, надо менять игру, добавлять, возвращать импульс и пытаться отыграться».

А ведь все прилетело в равных составах. Более того, два гола «Ванкувера» за полминуты выросли из ошибок «Питтсбурга» в чужой зоне. Четвертая шайба, кстати, тоже пришла оттуда. То есть атака «Питтсбурга» и забивает не так уж много (в среднем 3 за матч – 18-е место в лиге), и при этом еще дико подставляет свою оборону (4,30 за матч – предпоследние с конца).

В целом же дела «Пингвинс» выглядят вот так.

«Многое начинается с мышления. Это определенное отношение, это определенная стойкость, которая должна быть у всех. Мы должны давать отпор, – говорил после матча тренер Майк Салливан. – Все сводится к преданности делу, уровню внимания к деталям – когда мы этого достигнем, у нас появится шанс вытащить себя из этой ситуации».

«Питтсбург» сыграл больше всех матчей в этой регулярке, но идет предпоследним на Востоке. Понятно, что еще рано смотреть на отставание от зоны уайлд-кард – 3-4 победы подряд легко изменят положение в таблице. Вот только пока сложно представить, где «пингвинам» взять эти 3-4 победы.

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Фото: Gettyimages.ru /Derek Cain