Тренер «Виннипега» Арниел – 1-й в истории НХЛ специалист, начавший работу в клубе с 8 побед подряд

Тренер «Виннипега» Скотт Арниел установил рекорд НХЛ.

В матче регулярного чемпионата «Джетс» одержали победу над «Калгари» со счетом 5:3. Этот успех стал для канадской команды восьмым подряд со старта сезона.

62-летний Арниел возглавил команду в межсезонье, сменив ушедшего на пенсию Рика Боунесса.

Он стал первым специалистом в истории НХЛ, начавшим работу в клубе с 8 побед подряд, обойдя Брюса Будро («Ванкувер» в сезоне-2021/22), Джеффа Уорда («Калгари» в сезоне-2019/20) и Жака Лемэра («Нью-Джерси» в сезоне-1993/94).

Следующий матч «Виннипег » проведет с «Торонто» в ночь с 28 на 29 октября.