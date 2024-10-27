Тренер «Виннипега» Арниел – 1-й в истории НХЛ специалист, начавший работу в клубе с 8 побед подряд
Тренер «Виннипега» Скотт Арниел установил рекорд НХЛ.
В матче регулярного чемпионата «Джетс» одержали победу над «Калгари» со счетом 5:3. Этот успех стал для канадской команды восьмым подряд со старта сезона.
62-летний Арниел возглавил команду в межсезонье, сменив ушедшего на пенсию Рика Боунесса.
Он стал первым специалистом в истории НХЛ, начавшим работу в клубе с 8 побед подряд, обойдя Брюса Будро («Ванкувер» в сезоне-2021/22), Джеффа Уорда («Калгари» в сезоне-2019/20) и Жака Лемэра («Нью-Джерси» в сезоне-1993/94).
Следующий матч «Виннипег» проведет с «Торонто» в ночь с 28 на 29 октября.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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