«Виннипег» начал сезон НХЛ с 8 побед – 4-й случай в истории для канадских клубов. У команды 16 выигранных матчей подряд в регулярках с учетом прошлого сезона

«Виннипег» начал сезон НХЛ с 8 побед подряд.

«Джетс» обыграли «Калгари » (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ и продолжают лидировать в общей таблице лиги.

Серия из 8 побед подряд со старта сезона – всего лишь 4-я в истории лиги для клубов из Канады.

Дважды такое удавалось «Торонто» (1934/35 – 8 побед, 1993/94 – 10, рекорд лиги) и один раз «Монреалю» (2015/16, 9).

С учетом прошлого сезона у «Виннипега » уже 16 подряд выигранных матчей в рамках регулярок. Рекорд по числу побед подряд в рамках одного или нескольких сезонов принадлежит «Питтсбургу» (17, все – в сезоне-1992/93).