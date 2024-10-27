«Виннипег» начал сезон НХЛ с 8 побед – 4-й случай в истории для канадских клубов. У команды 16 выигранных матчей подряд в регулярках с учетом прошлого сезона
«Виннипег» начал сезон НХЛ с 8 побед подряд.
«Джетс» обыграли «Калгари» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ и продолжают лидировать в общей таблице лиги.
Серия из 8 побед подряд со старта сезона – всего лишь 4-я в истории лиги для клубов из Канады.
Дважды такое удавалось «Торонто» (1934/35 – 8 побед, 1993/94 – 10, рекорд лиги) и один раз «Монреалю» (2015/16, 9).
С учетом прошлого сезона у «Виннипега» уже 16 подряд выигранных матчей в рамках регулярок. Рекорд по числу побед подряд в рамках одного или нескольких сезонов принадлежит «Питтсбургу» (17, все – в сезоне-1992/93).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости