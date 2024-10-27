Маршанд опроверг слухи о скором продлении контракта с «Бостоном». Инсайдеры сообщали о договоре на 3 года
Брэд Маршанд опроверг слухи о скором продлении контракта с «Бостоном».
Ранее инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что стороны близки к подписанию соглашения сроком на три года.
«Я не очень люблю говорить о контрактах в СМИ. Но это сообщение Эллиотта – ложь. Он не прав, вот и все», – ответил нападающий «Бостона».
Его действующий договор с кэпхитом (средней годовой зарплатой) 6,125 миллиона долларов действует до 30 июня 2025 года.
Маршанд был задрафтован «Брюинс» в 2006-м году и с тех пор не менял команду в НХЛ. На счету 36-летнего игрока 935 (402+533) очков за 1038 игр в регулярных чемпионатах.
В этом сезоне капитан «Бостона» набрал 6 (1+5) баллов за 9 матчей.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Mass Live
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