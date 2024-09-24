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  • Бобровский занял 43-е место в топ-50 действующих игроков НХЛ по версии Sportsnet, Маршанд – 41-й, Хинтц – 42-й
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Бобровский занял 43-е место в топ-50 действующих игроков НХЛ по версии Sportsnet, Маршанд – 41-й, Хинтц – 42-й

Сергей Бобровский вошел в топ-50 лучших действующих хоккеистов НХЛ.

Инсайдеры Sportsnet составили рейтинг 50 лучших игроков лиги на сезон-2024/25.

Канадский канал опубликовал список хоккеистов, занявших 50-41 места.

41. Брэд Маршанд («Бостон»)

42. Роопе ХинтцДаллас»)

43. Сергей БобровскийФлорида»)

44. Мэтью Барзэл («Айлендерс»)

45. Джереми Сваймен («Бостон»)

46. Джейккоб Слэвин («Каролина»)

47. Ник Сузуки («Монреаль»)

48. Джейк Генцел («Тампа-Бэй»)

49. Юусе Сарос («Нэшвилл»)

50. Тим Штюцле («Оттава»)

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
рейтинги
logoАйлендерс
logoОттава
logoМонреаль
logoБостон
logoТампа-Бэй
logoКаролина
logoФлорида
logoНэшвилл
logoДаллас
logoСергей Бобровский
logoНХЛ
logoБрэд Маршанд
logoМэтью Барзэл
logoЮусе Сарос
logoДжейккоб Слэвин
logoРоопе Хинтц
logoДжейк Генцел
logoДжереми Сваймен
logoНик Сузуки
logoТим Штюцле
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