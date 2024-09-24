Бобровский занял 43-е место в топ-50 действующих игроков НХЛ по версии Sportsnet, Маршанд – 41-й, Хинтц – 42-й
Сергей Бобровский вошел в топ-50 лучших действующих хоккеистов НХЛ.
Инсайдеры Sportsnet составили рейтинг 50 лучших игроков лиги на сезон-2024/25.
Канадский канал опубликовал список хоккеистов, занявших 50-41 места.
41. Брэд Маршанд («Бостон»)
42. Роопе Хинтц («Даллас»)
43. Сергей Бобровский («Флорида»)
44. Мэтью Барзэл («Айлендерс»)
45. Джереми Сваймен («Бостон»)
46. Джейккоб Слэвин («Каролина»)
47. Ник Сузуки («Монреаль»)
48. Джейк Генцел («Тампа-Бэй»)
49. Юусе Сарос («Нэшвилл»)
50. Тим Штюцле («Оттава»)
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
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