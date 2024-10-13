Пастрняк вышел на 5-е место по победным голам в истории «Бостона»
Давид Пастрняк вышел на 5-е место по победным голам в истории «Бостона».
Нападающий «Брюинс» забросил решающую шайбу в матче НХЛ против «Лос-Анджелеса» (2:1 ОТ).
Теперь на его счету 61 победный гол в НХЛ. Давид Пастрняк превзошел достижение Рэя Бурка (60) и вышел на 5-е место по этому показателю в истории «Бостона».
3-4-е место делят Брэд Маршанд и Фил Эспозито (по 77), 2-ю строчку занимает Патрис Бержерон (81). Рекордсмен – Джонни Бьюсик (88).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт рекордов НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости