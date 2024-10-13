Давид Пастрняк вышел на 5-е место по победным голам в истории «Бостона».

Нападающий «Брюинс» забросил решающую шайбу в матче НХЛ против «Лос-Анджелеса» (2:1 ОТ).

Теперь на его счету 61 победный гол в НХЛ. Давид Пастрняк превзошел достижение Рэя Бурка (60) и вышел на 5-е место по этому показателю в истории «Бостона ».

3-4-е место делят Брэд Маршанд и Фил Эспозито (по 77), 2-ю строчку занимает Патрис Бержерон (81). Рекордсмен – Джонни Бьюсик (88).