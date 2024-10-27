Колосова вызвали в «Филадельфию» из АХЛ. 22-летний вратарь может дебютировать в НХЛ против «Монреаля»
Алексея Колосова вызвали в «Филадельфию» из АХЛ.
22-летний вратарь из Беларуси пополнит состав команды перед игрой с «Монреалем». Она состоится в ночь с 27 на 28 октября.
Колосов успел провести за фарм-клуб «Флайерс» четыре матча, в которых сделал 87,5% сэйвов при коэффициенте надежности 3,29.
Напомним, что в межсезонье голкипер не хотел приезжать в тренировочный лагерь «Филадельфии», желая вернуться в минское «Динамо».
Колосов вернется в минское «Динамо» в октябре, если не окажется в НХЛ. У вратаря есть договоренность с «Филадельфией» («Матч ТВ»)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Филадельфии»
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