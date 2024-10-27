Колосова вызвали в «Филадельфию» из АХЛ. 22-летний вратарь может дебютировать в НХЛ против «Монреаля»

Алексея Колосова вызвали в «Филадельфию» из АХЛ.

22-летний вратарь из Беларуси пополнит состав команды перед игрой с «Монреалем». Она состоится в ночь с 27 на 28 октября.

Колосов успел провести за фарм-клуб «Флайерс » четыре матча, в которых сделал 87,5% сэйвов при коэффициенте надежности 3,29.

Напомним, что в межсезонье голкипер не хотел приезжать в тренировочный лагерь «Филадельфии», желая вернуться в минское «Динамо ».

Колосов вернется в минское «Динамо» в октябре, если не окажется в НХЛ. У вратаря есть договоренность с «Филадельфией» («Матч ТВ»)