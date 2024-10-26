У «Филадельфии» первая победа за 7 матчей – обыграли «Миннесоту» 7:5

«Филадельфия» выиграла впервые за 7 последних матчей в НХЛ.

«Флайерс» обыграли «Миннесоту» со счетом 7:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Таким образом, «Филадельфия » прервала серию из 6 поражений подряд.

Команда под руководством Джона Тортореллы набрала 3 очка в 7 играх и идет последней в Восточной конференции.