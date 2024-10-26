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У «Филадельфии» первая победа за 7 матчей – обыграли «Миннесоту» 7:5

«Филадельфия» выиграла впервые за 7 последних матчей в НХЛ.

«Флайерс» обыграли «Миннесоту» со счетом 7:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ

Таким образом, «Филадельфия» прервала серию из 6 поражений подряд. 

Команда под руководством Джона Тортореллы набрала 3 очка в 7 играх и идет последней в Восточной конференции. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoФиладельфия
logoМиннесота
logoДжон Торторелла
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