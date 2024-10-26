Заварухин о 3:2 с «Нефтехимиком»: «Тяжелая выездная победа «Автомобилиста». Бригаду большинства просили бросать чаще, 21 бросок заблокировали»

Николай Заварухин высказался о победе «Автомобилиста» над «Нефтехимиком» (3:2).

«Хорошее начало с нашей стороны. Здорово, что быстро забили гол, повели в игре. Имели еще один опасный момент, но не смогли попасть в пустые ворота.

Во втором периоде тяжело выходили из-под прессинга соперника. Стоит отметить, что «Нефтехимик » имел пару контратак. Тяжелый матч, в третьем периоде больше по счету сыграли. Бригада большинства сегодня сработала, забила гол.

Просили их почаще бросать. 21 бросок заблокировали. Смогли одержать тяжелую выездную победу. Как говорится, идем дальше», – сказал главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин .