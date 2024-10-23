Заварухин об 1:2 с «Динамо»: «На «Автомобилисте» сказалась пауза. В прошлом сезоне у нас было 7 выходных, как в Конституции РФ. Сейчас не будет спада, надеюсь»

Николай Заварухин высказался о поражении «Автомобилиста» от «Динамо» (1:2).

– Невнятное начало матча с нашей стороны, где мы допустили первое удаление. Нельзя удаляться с этой командой, зная исполнителей. Второй момент – недоработали в зоне обороны, где соперник сыграл плотно, и этого им хватило для забитого гола.

Хорошие второй и третий период, у нас были шансы забить голы. Не получилось. И у нас есть звенья, которым нужно добавить, чтобы не одни и те же люди у нас забрасывали шайбы.

– Почему в ваших матчах соперник в начале часто берет инициативу в свои руки?

– В этой игре, возможно, сказалась пауза. У нас такой календарь, что шесть дней мы не проводили матчи. Наверное, мы не сразу вошли в игровой ритм. Хотя в том же третьем периоде мы сделали 17 хороших бросков. Но вратарь соперника сыграл здорово.

– А чем вы занимались в паузу?

– Физической и тактической подготовкой. Команда работала разнонаправленно, и не скажу, что мы выглядели хуже «Динамо » по игре, движению, азарту. Но нам не удался старт матча, где было удаление и недоработки в обороне.

– У вас год назад был спад в ноябре. Сейчас он возможен?

– У нас как в конституции Российской Федерации – были семь дней выходных. Надеюсь, что не будет спада. Мы в это окно жили по закону.

– Замена вратаря – это чтобы взбодрить своих игроков?

– Ну да, чтобы помочь команде. Мы понимали, что для вратарей это не очень приятно – пропускать два быстрых гола. Но здесь общие недоработки команды, – сказал главный тренер «Автомобилиста ».