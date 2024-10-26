У «Нефтехимика» 6 поражений в 7 последних матчах
«Нефтехимик» потерпел 6 поражений в 7 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Олега Леонтьева дома проиграла «Автомобилисту» со счетом 2:3.
«Нефтехимик» занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 21 балл в 21 матче.
29 октября клуб из Нижнекамска дома примет «Ладу».
У «Автомобилиста» 3-я победа в 5 последних матчах. Команда тренера Николая Заварухина идет второй на Востоке с 24 очками в 19 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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