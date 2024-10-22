Юрий Федоров о тренировках Тарасова: «Ураган на льду. Стоять невозможно было, особенно когда он на тебя смотрит. Все время были в движении»

Экс-защитник ЦСКА Юрий Федоров высказался о тренировках Анатолия Тарасова.

– Самое тяжелое упражнение, которое давал Тарасов?

– Все тяжелые были! Стоять невозможно было, особенно когда он на тебя смотрит. На льду работали без остановок, все время были в движении.

Если это в зале занятие на атлетизм – так всегда у тебя в руках блин, и с ним надо приседать, прыгать, скакать, кувыркаться. Иногда в казарму приходишь и чуть не плачешь от такой усталости. Для меня особенно тяжело было, я пацан хиленький был: 80 кг веса не было.

Еще запомнился момент, когда были с Ульяновском на сборе в Уфе, там занимался ЦСКА, там была игра с «Трактором» у них. Я видел цеэсковскую тренировку: там все бегут, а он на них смотрит еще так. У «Трактора» по сравнению с этим совсем легко было.

Очень интенсивные и трудные у Тарасова тренировки, непростые упражнения. У пятерки было упражнение с двумя шайбами. Было встречное упражнение, где одна пятерка против другой играла, у игроков по несколько шайб было.

Однажды Толя Ионов в центре льда сбил Тарасова, он пока вставал, посмотрел – а уже никого нет, все в обратную сторону убежали. Это был ураган на льду, – сказал экс-защитник «Торпедо» и ЦСКА , двукратный чемпион мира Юрий Федоров .