Салливан о «Питтсбурге» после 0:4 от «Эдмонтона»: «Бломквист сыграл потрясающе. В целом мы просто недостаточно хороши. Мало владеем шайбой, нет командной игры»

Майк Салливан высказался об игре «Питтсбурга» после 0:4 в матче с «Эдмонтоном».

Вратарь-новичок «Пингвинс» Йоэль Бломквист отразил 46 из 50 бросков.

«Наш вратарь сыграл потрясающе. Он был действительно хорош и держал нас в игре.

В целом мы просто недостаточно хороши. Мы не играем достаточно усердно, не показываем командную игру, мало владеем шайбой.

Мы должны контролировать ее, удерживать в зоне соперника и разыгрывать комбинации. Это сводится к усилиям всей команды. Сейчас мы мало владеем шайбой и должны лучше контролировать ее в зоне атаки», – сказал главный тренер пенсильванцев.

«Питтсбург» проиграл 4 матча подряд с общей разницей 7:18. Команда пропустила не менее 3 шайб в каждой из 9 игр в сезоне