Салливан о «Питтсбурге» после 0:4 от «Эдмонтона»: «Бломквист сыграл потрясающе. В целом мы просто недостаточно хороши. Мало владеем шайбой, нет командной игры»
Майк Салливан высказался об игре «Питтсбурга» после 0:4 в матче с «Эдмонтоном».
Вратарь-новичок «Пингвинс» Йоэль Бломквист отразил 46 из 50 бросков.
«Наш вратарь сыграл потрясающе. Он был действительно хорош и держал нас в игре.
В целом мы просто недостаточно хороши. Мы не играем достаточно усердно, не показываем командную игру, мало владеем шайбой.
Мы должны контролировать ее, удерживать в зоне соперника и разыгрывать комбинации. Это сводится к усилиям всей команды. Сейчас мы мало владеем шайбой и должны лучше контролировать ее в зоне атаки», – сказал главный тренер пенсильванцев.
«Питтсбург» проиграл 4 матча подряд с общей разницей 7:18. Команда пропустила не менее 3 шайб в каждой из 9 игр в сезоне
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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