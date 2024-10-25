«Питтсбург» отправил вратаря Джерри домой для индивидуальных тренировок после 2 из 4 матчей в турне по Канаде

«Питтсбург» отправил вратаря Тристана Джерри домой для индивидуальных тренировок.

«Пингвинс» находятся в турне по Канаде и уже провели 2 матча из 4 – против «Виннипега» (3:6) и «Калгари» (3:4 Б).

29-летний Джерри (83,6% сэйвов в 3 матчах в текущем сезоне, коэффициент надежности 5,47) оба раза оказывался вне заявки.

В обеих играх ворота команды защищал Алекс Неделькович, а его сменщиком был Йоэль Бломквист.

Ожидается, что в Питтсбурге Джерри будет работать под руководством директора клуба по развитию вратарей Джона Элкина.

«Это часть нашего плана мероприятий. Мы реализуем его, чтобы помочь Тристану. В первых играх он не проявил себя наилучшим образом. Возможно, я констатирую очевидный момент. Но наша обязанность – помогать игрокам справляться с трудностями, Тристан – не исключение», – сказал главный тренер «Пингвинс» Майк Салливан .

У канадца остается 4 сезона (включая текущий) по контракту с кэпхитом 5,375 миллиона долларов за сезон. Ранее сообщалось, что «Питтсбург» рассматривал возможность обмена вратаря.