Макдэвид заявил, что Кросби должен быть капитаном сборной Канады на Турнире четырех наций: «Это не обсуждается»
Коннор Макдэвид рассказал, кто должен быть капитаном Канады на Турнире 4 наций.
Соревнование состоится в феврале 2025 года и заменит Матч звезд НХЛ. Участие примут 4 команды – Канада, США, Швеция и Финляндия.
«[Капитаном] должен быть Сид [Кросби]. Это даже не обсуждается», – сказал нападающий «Эдмонтона».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Джека Майклса
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости