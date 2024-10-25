Макдэвид заявил, что Кросби должен быть капитаном сборной Канады на Турнире четырех наций: «Это не обсуждается»

Коннор Макдэвид рассказал, кто должен быть капитаном Канады на Турнире 4 наций.

Соревнование состоится в феврале 2025 года и заменит Матч звезд НХЛ . Участие примут 4 команды – Канада , США, Швеция и Финляндия.

«[Капитаном] должен быть Сид [Кросби ]. Это даже не обсуждается», – сказал нападающий «Эдмонтона ».