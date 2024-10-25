Агент Бабаев о Заседе: «Появился умеренный оптимизм. «Спартак» – один из немногих частных клубов, действующий в своих интересах. Рамки разумного должны присутствовать»
Агент Матвея Заседы прокомментировал ситуацию вокруг хоккеиста.
Ранее сообщалось, что «Спартак» выиграл арбитраж по делу хоккеиста.
– Давно ничего не слышно о будущем Матвея Заседы.
– Я по этому вопросу общаюсь лично каждый день с президентом «Спартака» Олегом Усачевым.
Диалог идет непросто, но у меня появился умеренный оптимизм.
У нас нормальные, дружеские отношения. Надо разделить их и работу. Никто из нас грань не переходил.
«Спартак» – один из немногих частных клубов, который действует в своих интересах. Его позицию я тоже понимаю.
Но рамки разумного тоже должны присутствовать. Игрок не должен оставаться без работы. Вполне возможно, что решение будет найдено, – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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