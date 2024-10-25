Агент Бабаев о Заседе: «Появился умеренный оптимизм. «Спартак» – один из немногих частных клубов, действующий в своих интересах. Рамки разумного должны присутствовать»

Агент Матвея Заседы прокомментировал ситуацию вокруг хоккеиста.

Ранее сообщалось , что «Спартак» выиграл арбитраж по делу хоккеиста.

– Давно ничего не слышно о будущем Матвея Заседы.

– Я по этому вопросу общаюсь лично каждый день с президентом «Спартака » Олегом Усачевым.

Диалог идет непросто, но у меня появился умеренный оптимизм.

У нас нормальные, дружеские отношения. Надо разделить их и работу. Никто из нас грань не переходил.

«Спартак» – один из немногих частных клубов, который действует в своих интересах. Его позицию я тоже понимаю.

Но рамки разумного тоже должны присутствовать. Игрок не должен оставаться без работы. Вполне возможно, что решение будет найдено, – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев .