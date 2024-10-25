Фанаты «Спартака» вывесили баннер с псом-рыбаком и надписью «Здесь рыбы нет!» на матче со СКА. Вероятно, это отсылка к словам Медведева про рыбный день

Фанаты «Спартака» вывесили баннер со словами «Здесь рыбы нет!» на игре со СКА.

Московский клуб проводит домашний матч Фонбет Чемпионата КХЛ против команды из Санкт-Петербурга.

Болельщики вывесили баннер с псом-рыбаком и надписью «Здесь рыбы нет!».

«Скорее всего, это отсылка к высказыванию одного из руководителей СКА и «Зенита» Александра Медведева .

«Рыбный день, страна без мяса!» – так он прокомментировал победу СКА над «Спартаком » в ноябре 2023 года», – говорится в сообщении телеграм-канала Ultras Action.

Фото: t.me/ultras_action