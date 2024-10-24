Хмелевски об арене «Салавата»: «Лучшее место в КХЛ. Сумасшедшие болельщики, любят выигрывать. Очень рад видеть, когда они улыбаются»
Уфимская команда выиграла домашний матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:4.
– Огромные эмоции, это командная победа. Много моментов, где были хорошие движения всей команды, ложились под шайбу, не давали сопернику выходить из зоны. Нашли способ, как выиграть, это очень приятно.
– Было много шайб в матче. Что случилось в этой игре?
– Да, обычно против нижегородцев мы играем с разницей в одну шайбу. Сейчас игра открылась, дали посмотреть болельщикам красивый матч.
– Сергей Варлов забил первый гол в КХЛ. Насколько рады за своего партнера по команде?
– Это улет, я очень рад за Сергея, он давно должен был забить. У него хороший бросок, ему надо продолжать играть так же.
– Как вам атмосфера?
– Как всегда, здесь лучшее место в КХЛ. Сумасшедшие болельщики, любят выигрывать. Очень рад видеть, когда они улыбаются, – сказал Хмелевски.
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