Мичков – 3-я звезда матча с «Вашингтоном»: 3-й гол в сезоне, 2 очка, 3 броска, «минус 3» и 21:03 на льду
Матвей Мичков признан третьей звездой матча против «Вашингтона».
Нападающий «Филадельфии» забил гол и сделал передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (3:6).
19-летний форвард набрал оба очка при игре в большинстве: ассистировал Трэвису Конекны во втором периоде, а в третьем – отличился сам.
Россиянин также получил показатель полезности «минус 3» в этом матче, нанеся три броска по воротам, а также выполнив три силовых приема при игровом времени 21:03 (4:42 – в большинстве).
Кроме этого, хоккеист заработал две минуты штрафа.
Матвея Мичкова признали третьей звездой матча. Второй – вратаря Логана Томпсона, первой – форварда Коннора Макмайкла.
В этом сезоне Мичков набрал 7 (3+4) очков при полезности «минус 9» в 7 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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