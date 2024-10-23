Ротенберг о 8:0: «Самоотверженная игра кость в кость, «Куньлунь» всегда мотивирован против СКА. Дисциплина побеждает против любой мотивации»

Роман Ротенберг высказался о победе СКА над «Куньлунем» (8:0).

«Понимали, что будет самоотверженна игра, кость в кость. Всегда эта команда мотивирована против нас. Против любой мотивации побеждает командная дисциплина. Забили хорошие голы, в обороне сыграли достойно и победили.

Хотелось бы посвятить победу нашему великому ветерану, ушедшему сегодня из жизни, – Борису Бокову. Он многое сделал для СКА, хоккея в Петербурге, в России. Он очень много работал ежедневно, отдавался полностью хоккею, мы это очень ценим.

Мои соболезнования семье и близким. Нам нужно ценить наших ветеранов. Земля пухом, царствие небесное. Мы как клуб поддержим семью, поможем в организации похорон.

Также сегодня замечательное событие, Александр Никишин забил и установил абсолютный рекорд среди защитников СКА. От души поздравляем Сашу. Но для нас все только начинается», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Никишин – самый результативный защитник в истории СКА с 132 очками. Он превзошел достижение Калинина