Ротенберг о 8:0: «Самоотверженная игра кость в кость, «Куньлунь» всегда мотивирован против СКА. Дисциплина побеждает против любой мотивации»
«Понимали, что будет самоотверженна игра, кость в кость. Всегда эта команда мотивирована против нас. Против любой мотивации побеждает командная дисциплина. Забили хорошие голы, в обороне сыграли достойно и победили.
Хотелось бы посвятить победу нашему великому ветерану, ушедшему сегодня из жизни, – Борису Бокову. Он многое сделал для СКА, хоккея в Петербурге, в России. Он очень много работал ежедневно, отдавался полностью хоккею, мы это очень ценим.
Мои соболезнования семье и близким. Нам нужно ценить наших ветеранов. Земля пухом, царствие небесное. Мы как клуб поддержим семью, поможем в организации похорон.
Также сегодня замечательное событие, Александр Никишин забил и установил абсолютный рекорд среди защитников СКА. От души поздравляем Сашу. Но для нас все только начинается», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Никишин – самый результативный защитник в истории СКА с 132 очками. Он превзошел достижение Калинина
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий