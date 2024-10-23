У СКА 5-я победа подряд. Команда Ротенберга идет 2-й на Западе

СКА одержал 5-ю победу подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга разгромила «Куньлунь » со счетом 8:0.

Это пятая подряд победа СКА в регулярном чемпионате КХЛ .

Петербургский клуб занимает 2-е место в таблице Западной конференции, набрав 27 очков в 19 играх.

У «Куньлуня» 4-е поражение подряд. Команда тренера Михаил Кравца идет последней на Западе с 13 очками в 19 матчах.