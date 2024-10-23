У СКА 5-я победа подряд. Команда Ротенберга идет 2-й на Западе
СКА одержал 5-ю победу подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга разгромила «Куньлунь» со счетом 8:0.
Это пятая подряд победа СКА в регулярном чемпионате КХЛ.
Петербургский клуб занимает 2-е место в таблице Западной конференции, набрав 27 очков в 19 играх.
У «Куньлуня» 4-е поражение подряд. Команда тренера Михаил Кравца идет последней на Западе с 13 очками в 19 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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