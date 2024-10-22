Ротенберг о том, что Воробьев – питерский Сульшер: «Если сравнивать с таким великим футболистом – он в каждой игре забивал. Надо к этому стремиться»
Роман Ротенберг отреагировал на сравнение Михаила Воробьева и Оле-Гуннар Сульшера.
СКА обыграл «Витязь» (8:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающий петербургской команды Михаил Воробьев забил гол и сделал результативную передачу, набрав два очка.
– Можно ли сказать, что вы так здорово подготовили Михаила Воробьева, что получился вариант питерского Сульшера?
– Если сравнивать с таким великим футболистом… Вспомните все матчи Сульшера – он в каждой игре забивал. Надо к этому стремиться.
В каждом матче максимально дорожить моментами и забивать голы. Дай Бог в следующей игре наши ребята сыграют лучше, чем.
И еще более ответственно отнесутся к своим голевым моментам, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт СКА
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