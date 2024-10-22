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  • Ротенберг о том, что Воробьев – питерский Сульшер: «Если сравнивать с таким великим футболистом – он в каждой игре забивал. Надо к этому стремиться»
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Ротенберг о том, что Воробьев – питерский Сульшер: «Если сравнивать с таким великим футболистом – он в каждой игре забивал. Надо к этому стремиться»

Роман Ротенберг отреагировал на сравнение Михаила Воробьева и Оле-Гуннар Сульшера.

СКА обыграл «Витязь» (8:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий петербургской команды Михаил Воробьев забил гол и сделал результативную передачу, набрав два очка.

– Можно ли сказать, что вы так здорово подготовили Михаила Воробьева, что получился вариант питерского Сульшера?

– Если сравнивать с таким великим футболистом… Вспомните все матчи Сульшера – он в каждой игре забивал. Надо к этому стремиться.

В каждом матче максимально дорожить моментами и забивать голы. Дай Бог в следующей игре наши ребята сыграют лучше, чем.

И еще более ответственно отнесутся к своим голевым моментам, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«Помните Шулшера? Его называли Golden substitute». Новый шедевр от Романа Ротенберга

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт СКА
logoСКА
logoВитязь
logoОле-Гуннар Сульшер
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
logoМихаил Воробьев
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