Ротенберг о том, что Воробьев – питерский Сульшер: «Если сравнивать с таким великим футболистом – он в каждой игре забивал. Надо к этому стремиться»

Роман Ротенберг отреагировал на сравнение Михаила Воробьева и Оле-Гуннар Сульшера.

СКА обыграл «Витязь » (8:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

Нападающий петербургской команды Михаил Воробьев забил гол и сделал результативную передачу, набрав два очка.

– Можно ли сказать, что вы так здорово подготовили Михаила Воробьева, что получился вариант питерского Сульшера?

– Если сравнивать с таким великим футболистом… Вспомните все матчи Сульшера – он в каждой игре забивал. Надо к этому стремиться.

В каждом матче максимально дорожить моментами и забивать голы. Дай Бог в следующей игре наши ребята сыграют лучше, чем.

И еще более ответственно отнесутся к своим голевым моментам, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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