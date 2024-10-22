Ротенберг о победе 8:1: «СКА показал далеко не лучшую игру. Понимаем наш потенциал»
Роман Ротенберг не считает, что СКА провел лучший матч против «Витязя».
Петербургская команда выиграла со счетом 8:1 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
– Что скажете о доминировании СКА по счету, но не по игре? Отчасти повезло, что «Витязь» не забил больше в тот момент, когда у них был еще шанс зацепиться и даже открыть счет?
– Хоккей – суровая мужская игра. Не забиваешь ты – забивают тебе. Мы реализовали свои моменты, тренируем все это постоянно.
Мы увидели высокий уровень и солидную игру с нашей стороны. Понимаем наш потенциал. Мы далеко не показали нашу лучшую игру.
Соперник сильный, каждый соперник у нас очень сильный.
Огромная благодарность «Витязю» за эту игру, болельщикам в Балашихе.
А нам есть на чем работать, поэтому работаем дальше, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт СКА
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости