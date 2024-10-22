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Ротенберг о победе 8:1: «СКА показал далеко не лучшую игру. Понимаем наш потенциал»

Роман Ротенберг не считает, что СКА провел лучший матч против «Витязя».

Петербургская команда выиграла со счетом 8:1 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

– Что скажете о доминировании СКА по счету, но не по игре? Отчасти повезло, что «Витязь» не забил больше в тот момент, когда у них был еще шанс зацепиться и даже открыть счет?

– Хоккей – суровая мужская игра. Не забиваешь ты – забивают тебе. Мы реализовали свои моменты, тренируем все это постоянно.

Мы увидели высокий уровень и солидную игру с нашей стороны. Понимаем наш потенциал. Мы далеко не показали нашу лучшую игру.

Соперник сильный, каждый соперник у нас очень сильный.

Огромная благодарность «Витязю» за эту игру, болельщикам в Балашихе.

А нам есть на чем работать, поэтому работаем дальше, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт СКА
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