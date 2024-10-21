Ротенберг о Деанджело: «Уважает культуру и историю России. Когда СКА победит, у него будет время посмотреть достопримечательности нашей великой страны»
СКА одержал победу над «Витязем» (8:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
23 октября петербургский клуб на выезде сыграет с «Куньлунем», 25 октября отправится на выезд к «Спартаку».
– Предусмотрена ли культурная программа для Тони Деанджело в Москве? У СКА целая неделя в столичном регионе.
– На первом месте у нас хоккей. Я уверен, что у Тони будет много времени, когда он победит вместе с нами. У него будет больше времени путешествовать по России, посмотреть достопримечательности нашей великой страны.
Посещение, например, Красной площади – возможно, но это будет, наверное, уже перед «Спартаком». В Мытищах, конечно, есть достопримечательности, но не такого уровня, как в Москве. Это не Кремль.
Конечно, мы хотим, чтобы каждый наш урок изучил историю нашей великой страны. Тони на самом деле активно интересуется культурой и историей. Он очень уважает нашу культуру и ценит каждый день нахождения в России, – сказал главный тренер СКА.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий