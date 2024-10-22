Канарейкин о СКА: «Виден большой прогресс в игре и психологии команды. Они должны бороться за самые высокие цели»

Федор Канарейкин высказался о перспективах СКА в нынешнем сезоне.

«Безусловно, мы видим большой прогресс в игре СКА и в психологии. Видна устойчивость игры.

В целом в этом никто и не сомневался с учетом набора игроков и трансферов в межсезонье. Они должны бороться за самые высокие цели.

Видно, что Тони Деанджело классный игрок. Это хорошо и для наших молодых ребят, которые видят перед собой больших мастеров, сюда бы я отнес еще Никишина, который уже созрел для НХЛ, и Зайцева с его большим опытом», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.