Канарейкин о СКА: «Виден большой прогресс в игре и психологии команды. Они должны бороться за самые высокие цели»
Федор Канарейкин высказался о перспективах СКА в нынешнем сезоне.
«Безусловно, мы видим большой прогресс в игре СКА и в психологии. Видна устойчивость игры.
В целом в этом никто и не сомневался с учетом набора игроков и трансферов в межсезонье. Они должны бороться за самые высокие цели.
Видно, что Тони Деанджело классный игрок. Это хорошо и для наших молодых ребят, которые видят перед собой больших мастеров, сюда бы я отнес еще Никишина, который уже созрел для НХЛ, и Зайцева с его большим опытом», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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