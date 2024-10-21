Галиев и Макеев могут покинуть «Авангард». Дитц выставлен на обмен («СЭ»)
«Авангард» допустил возможность обмена Даррена Дитца.
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«Трансферы на выход в «Авангарде» планируются вовсю. Вслед за Иваном Николишиным, который отправился в «Барыс», должны последовать Алексей Макеев и Станислав Галиев.
На обмен также выставлен защитник Даррен Дитц», – написал Хайруллин.
В нынешнем сезоне Дитц набрал 4 (1+3) очка при полезности «минус 8» в 17 матчах Фонбет чемпионата КХЛ и среднем игровом времени 20:35.
Галиев отметился 4 (2+2) баллами при полезности «минус 2» в 17 играх и среднем игровом времени 13:36.
В активе Макеева 6 (3+3) очков при полезности «минус 6» в 16 встречах и среднем игровом времени 15:43.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости