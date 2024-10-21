Галиев и Макеев могут покинуть «Авангард». Дитц выставлен на обмен («СЭ»)

«Авангард» допустил возможность обмена Даррена Дитца.

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Трансферы на выход в «Авангарде » планируются вовсю. Вслед за Иваном Николишиным, который отправился в «Барыс», должны последовать Алексей Макеев и Станислав Галиев .

На обмен также выставлен защитник Даррен Дитц », – написал Хайруллин.

В нынешнем сезоне Дитц набрал 4 (1+3) очка при полезности «минус 8» в 17 матчах Фонбет чемпионата КХЛ и среднем игровом времени 20:35.

Галиев отметился 4 (2+2) баллами при полезности «минус 2» в 17 играх и среднем игровом времени 13:36.

В активе Макеева 6 (3+3) очков при полезности «минус 6» в 16 встречах и среднем игровом времени 15:43.

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