Кэсселс – в составе «Авангарда» на матч против «Трактора». Макеев заявлен 13-м нападающим
Стал известен состав «Авангарда» на матч против «Трактора».
Игра Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 23 октября. Начало – в 16:30 по московскому времени.
В состав вернулся нападающий Коул Кэсселс, пропустивший три предыдущих матча «Авангарда».
Алексей Макеев заявлен 13-м нападающим.
«У Стаса Галиева травма, у Райана Спунера и Даррена Дитца небольшие повреждения. Пожелаем им здоровья, а добрым молодцам, что сегодня на лед выйдут – сил и удачи!» – говорится в сообщении клуба.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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