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Галиев пропустит несколько недель из-за пореза ноги. Бердин не восстановился от травмы, вратарь не сыграет за «Авангард» в ближайшее время

Станислав Галиев не сыграет за «Авангард» несколько недель из-за пореза ноги.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Иван Богун. 

«Получивший повреждение в матче со «Спартаком» нападающий «Авангарда» Станислав Галиев пропустит несколько недель из-за пореза ноги. А это значит, что его обмен из Омска в ближайшем будущем исключен.

Не появится на льду в ближайших матчах и голкипер Михаил Бердин, который никак не может восстановиться после травмы, полученной на домашнем турнире Блинова», – написал Богун. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Ивана Богуна
logoАвангард
травмы
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