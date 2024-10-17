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Борис Ротенберг о том, что КХЛ не поздравила Романа с 200-й игрой: «Любой человек хочет, чтобы знали о его достижениях. Нужно абстрагироваться, дальше развиваться»

Борис Ротенберг высказался о том, что КХЛ не поздравила его сына с 200-й игрой.

Роман Ротенберг стал главным тренером клуба Фонбет Чемпионата КХЛ в 2022 году. 7 октября он провел 200-й матч во главе СКА.

КХЛ не поздравила Ротенберга с 200-й игрой, тренер назвал это дискриминацией.

«Стоило ли обращать внимание, что не поздравили? Любой человек хочет, чтобы знали о его достижениях, лично я считаю, что [не имеет значения] сказали или нет, но 200-й матч был и есть, никто у него этот матч не отнимет, будет дальше развиваться.

На это нужно меньше обращать внимания, нужно абстрагироваться, просто двигаться вперед, развиваться, чтобы команда еще была выше уровнем, ведь результат говорит сам за себя.

Поздравил ли я? Честно, не знал, 200-й или нет, но написал «молодец» и все, праздника никакого не устраивали. Не нужно думать на тему возможной отметки в 500 матчей, никто не знает, нужно жить сегодняшним днем и развиваться», – сказал вице-президент Федерации дзюдо России, заслуженный тренер страны Борис Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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ТАСС
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