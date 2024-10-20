Ротенберг поздравил с Днем отца: «Мой отец всегда был для меня примером, под его руководством я пришел в спорт. Я живу по его заветам и воспитываю детей в таком же ключе»

Роман Ротенберг высказался о праздновании Дня отца в России.

«Сегодня в России отмечают День отца. Я от всей души поздравляю всех отцов с этим праздником!

Мой отец Борис Романович всегда был для меня примером. Под его руководством я пришел в спорт – еще совсем маленьким ребенком сделал первые шаги на татами. Он научил меня всегда бороться за победу, никогда не отступать от своих принципов и кропотливо работать ради достижения своей цели.

В сегодняшней работе я использую многие вещи, которые почерпнул у отца. Это та тренерская классика, которая лежит в основе каждой победы в любом виде спорта.

Отец был и остается для меня ориентиром и в жизни – я живу по его заветам. Стараюсь быть похожим на него и сейчас воспитываю своих детей в таком же ключе. Огромное спасибо тебе, папа, за все, что ты дал мне в этой жизни!

Желаю всем отцам всегда быть примерами для своих детей, оставаться справедливыми, терпеливыми и честными. И желаю каждому сегодня сказать своим папам огромное спасибо за мудрость, тепло, силу и любовь», – написал главный тренер СКА.

Борис Ротенберг о работе сына Романа в СКА: «Горжусь им. Он с трех лет был у меня на ковре в дзюдо, впитывал тренерскую работу»