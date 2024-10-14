Самсонов отразил 22 из 23 бросков «Анахайма» в дебютном матче за «Вегас»
Илья Самсонов отразил 22 из 23 бросков «Анахайма» в дебютном матче за «Вегас».
27-летний вратарь впервые сыграл за «Голден Найтс» в регулярном чемпионате НХЛ – против «Дакс» (3:1).
Ранее россиянин выступал в НХЛ за «Вашингтон» и «Торонто». Минувшим летом он подписал контракт с клубом из Невады на год и 1,8 миллиона долларов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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