Илья Самсонов отразил 22 из 23 бросков «Анахайма» в дебютном матче за «Вегас».

27-летний вратарь впервые сыграл за «Голден Найтс» в регулярном чемпионате НХЛ – против «Дакс» (3:1).

Ранее россиянин выступал в НХЛ за «Вашингтон» и «Торонто». Минувшим летом он подписал контракт с клубом из Невады на год и 1,8 миллиона долларов.