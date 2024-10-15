Ротенберг поздравил Кудашова с 700-м матчем: «Я на личном опыте убедился, какой это отличный специалист. Алексей построил отличную команду в «Динамо»
Матч против «Спартака» (5:0) стал для главного тренера «Динамо» 700-м в карьере.
«Вчера у Алексея Николаевича Кудашова был большой тренерский юбилей – 700 матчей на посту. От всей души поздравляю коллегу с этим достижением!
Мы работали вместе в СКА и в сборной России, и я на личном опыте убедился, какой это профессионал и отличный специалист.
В последние годы Алексей Кудашов построил в московском «Динамо» отличную команду, с которой всегда непросто и интересно играть.
По себе знаю, что в юбилей особенно приятно, когда команда дарит победу – и вчера игроки сделали Алексею Кудашову лучший подарок.
Желаю Алексею Николаевичу как можно быстрее достигнуть рубежа в тысячу матчей!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
«Не должно быть дискриминации по национальному признаку!» Ротенберг зол, что КХЛ не поздравила его с 200-м матчем
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