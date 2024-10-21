«Адмирал» победил «Спартак», уступая 0:3 в ходе 2-го периода

«Спартак» проиграл «Адмиралу», упустив преимущество в три шайбы.

Команда тренера Леонида Тамбиева одержала победу со счетом 4:3 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

В ходе встречи дальневосточники проигрывали 0:3, когда Адам Ружичка забил гол на отсечке 27:36.

После этого «Адмирал» отыграл две шайбы еще во втором периоде, сравнял счет – в третьем, а в овертайме забил победный гол.

В составе «Адмирала» голами отметились Егор Петухов , Иван Муранов , Кирилл Петьков и Георгий Солянников .