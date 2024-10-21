«Адмирал» победил «Спартак», уступая 0:3 в ходе 2-го периода
«Спартак» проиграл «Адмиралу», упустив преимущество в три шайбы.
Команда тренера Леонида Тамбиева одержала победу со счетом 4:3 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В ходе встречи дальневосточники проигрывали 0:3, когда Адам Ружичка забил гол на отсечке 27:36.
После этого «Адмирал» отыграл две шайбы еще во втором периоде, сравнял счет – в третьем, а в овертайме забил победный гол.
В составе «Адмирала» голами отметились Егор Петухов, Иван Муранов, Кирилл Петьков и Георгий Солянников.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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