Генменеджер «Амура» о смене руководства: «Финансирование не поменялось, задачи те же. Новый губернатор интересуется спортом, как и Дегтярев»

Генеральный менеджер «Амура» высказался о смене руководства в клубе.

15 мая исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края был назначен Дмитрий Демешин . Ранее его возглавлял нынешний министр спорта Михаил Дегтярев .

«Амур » набрал 12 очков за 17 матчей в регулярном чемпионате и занимает 11-е место в Восточной конференции.

«Ничего в плане отношения к клубу после прихода нового губернатора не поменялось. Он так же пристально интересуется спортом, как и Дегтярев. Новое руководство ставит те же задачи, что и ранее.

Финансирование и вся инфраструктура не поменялись. Мы не чувствуем в этом плане вообще никаких изменений, то есть как поддержка, заинтересованность со стороны краевых властей были, так они и есть.

Председатель попечительского совета клуба Сергей Борисович Абрамов в курсе жизни команды, следит за ней, скажем так, в режиме онлайн», – сказал генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило .

Министр спорта Дегтярев об «Амуре»: «Была поставлена цель – выиграть Кубок Гагарина в 2026 году. Приближается конец 2024-го. Посмотрим, как пойдет. Буду рад, если это случится»