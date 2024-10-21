Генменеджер «Амура» о смене руководства: «Финансирование не поменялось, задачи те же. Новый губернатор интересуется спортом, как и Дегтярев»
15 мая исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края был назначен Дмитрий Демешин. Ранее его возглавлял нынешний министр спорта Михаил Дегтярев.
«Амур» набрал 12 очков за 17 матчей в регулярном чемпионате и занимает 11-е место в Восточной конференции.
«Ничего в плане отношения к клубу после прихода нового губернатора не поменялось. Он так же пристально интересуется спортом, как и Дегтярев. Новое руководство ставит те же задачи, что и ранее.
Финансирование и вся инфраструктура не поменялись. Мы не чувствуем в этом плане вообще никаких изменений, то есть как поддержка, заинтересованность со стороны краевых властей были, так они и есть.
Председатель попечительского совета клуба Сергей Борисович Абрамов в курсе жизни команды, следит за ней, скажем так, в режиме онлайн», – сказал генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило.
Министр спорта Дегтярев об «Амуре»: «Была поставлена цель – выиграть Кубок Гагарина в 2026 году. Приближается конец 2024-го. Посмотрим, как пойдет. Буду рад, если это случится»
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