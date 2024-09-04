Дегтярев об «Амуре»: «В 2020-м получил письмо об исключении из КХЛ, был долг 750 млн рублей. Оставили клуб с полной кассой, потрепали «Магнитку» в плей‑офф»

Михаил Дегтярев рассказал, как спас «Амур» от ухода из КХЛ.

Экс-губернатор Хабаровского края был назначен министром спорта РФ в мае этого года.

«У «Амура» в 2020 году был долг в размере 750 миллионов рублей. Я получил тогда письмо об исключении его из КХЛ в следующем сезоне.

Клуб в итоге оставили с полной кассой, потрепали «Магнитку» в плей‑офф, маркетинг увеличили в два или три раза», – заявил Михаил Дегтярев.