Министр спорта Дегтярев об «Амуре»: «Была поставлена цель – выиграть Кубок Гагарина в 2026 году. Приближается конец 2024-го. Посмотрим, как пойдет. Буду рад, если это случится»
– В вашу бытность губернатором Хабаровского края местный хоккейный клуб «Амур» закрыл долги, получил беспрецедентно высокое финансирование и в прошлом сезоне впервые за шесть лет вышел в плей-офф. Следите за судьбой команды?
– Некогда, не слежу. Но клуб действительно очень добротный. Там, правда, менеджмента не осталось, который сделал все, о чем вы сказали, – финансовая чистота, спортивный результат, хороший, добротный календарь.
Кстати, календарь нынешнего сезона КХЛ довольно комфортный для «Амура» – это наше наследие. Об этом мы договаривались с КХЛ, еще когда я был губернатором.
Что ждет клуб впереди? Не знаю. Там новое руководство, новый президент, новые попечители, новый губернатор и его видение дальнейшего развития. Оно может быть другим, отличным от моего.
Хочется, чтобы «Амур» достигал поставленных целей. Мной как губернатором была поставлена цель – выиграть в 2026 году Кубок Гагарина. Сейчас у нас приближается конец 2024-го. Посмотрим, как пойдет. Буду рад, если это случится, – заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.
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