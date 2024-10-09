Министр спорта Дегтярев об «Амуре»: «Была поставлена цель – выиграть Кубок Гагарина в 2026 году. Приближается конец 2024-го. Посмотрим, как пойдет. Буду рад, если это случится»

Михаил Дегтярев поделился мнением об «Амуре».

– В вашу бытность губернатором Хабаровского края местный хоккейный клуб «Амур» закрыл долги, получил беспрецедентно высокое финансирование и в прошлом сезоне впервые за шесть лет вышел в плей-офф. Следите за судьбой команды?

– Некогда, не слежу. Но клуб действительно очень добротный. Там, правда, менеджмента не осталось, который сделал все, о чем вы сказали, – финансовая чистота, спортивный результат, хороший, добротный календарь.

Кстати, календарь нынешнего сезона КХЛ довольно комфортный для «Амура » – это наше наследие. Об этом мы договаривались с КХЛ, еще когда я был губернатором.

Что ждет клуб впереди? Не знаю. Там новое руководство, новый президент, новые попечители, новый губернатор и его видение дальнейшего развития. Оно может быть другим, отличным от моего.

Хочется, чтобы «Амур» достигал поставленных целей. Мной как губернатором была поставлена цель – выиграть в 2026 году Кубок Гагарина . Сейчас у нас приближается конец 2024-го. Посмотрим, как пойдет. Буду рад, если это случится, – заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.