«Амур» может расстаться с Хохлачевым. У форварда 1+1 в 14 играх в сезоне, он не попадал в состав в 2 последних матчах
«Амур» может расстаться с форвардом Александром Хохлачевым.
31-летний форвард набрал 2 (1+1) очка в 14 играх в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ при полезности «минус 3».
В последних 2 матчах он не попадал в заявку «тигров».
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, клуб из Хабаровска рассматривает возможность расставания с экс-форвардом «Спартака».
Хохлачев перешел в «Амур» из московского клуба в прошлом году в результате обмена.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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