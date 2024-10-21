«Амур» может расстаться с Хохлачевым. У форварда 1+1 в 14 играх в сезоне, он не попадал в состав в 2 последних матчах

«Амур» может расстаться с форвардом Александром Хохлачевым.

31-летний форвард набрал 2 (1+1) очка в 14 играх в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ при полезности «минус 3».

В последних 2 матчах он не попадал в заявку «тигров».

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, клуб из Хабаровска рассматривает возможность расставания с экс-форвардом «Спартака».

Хохлачев перешел в «Амур» из московского клуба в прошлом году в результате обмена.