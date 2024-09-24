Владимир Плющев: «Селекция «Амура» вызывает вопросы. Они слишком поверили в имена. Гальченюк – спорная кандидатура, СКА в нем разочаровался»

Владимир Плющев поделился мнением о селекции «Амура».

– Беспокойство вызывает ситуация в «Амуре».

– Андрей Мартемьянов уже доказал, что способен решать на Дальнем Востоке свои задачи. Другое дело, что вопросы вызывает селекция «Амура ».

На мой взгляд, в Хабаровске слишком поверили в имена. Второй год ждут лидерства от Хохлачева , хотя совсем не случайно от него отказались в «Спартаке ».

Еще одна спорная кандидатура в атаке – Гальченюк, в котором разочаровался СКА . К громкому по меркам КХЛ имени должна прилагаться стабильная игра, а в данном случае этого не наблюдается, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.