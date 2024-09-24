  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Владимир Плющев: «Селекция «Амура» вызывает вопросы. Они слишком поверили в имена. Гальченюк – спорная кандидатура, СКА в нем разочаровался»
1

Владимир Плющев: «Селекция «Амура» вызывает вопросы. Они слишком поверили в имена. Гальченюк – спорная кандидатура, СКА в нем разочаровался»

Владимир Плющев поделился мнением о селекции «Амура».

– Беспокойство вызывает ситуация в «Амуре».

Андрей Мартемьянов уже доказал, что способен решать на Дальнем Востоке свои задачи. Другое дело, что вопросы вызывает селекция «Амура».

На мой взгляд, в Хабаровске слишком поверили в имена. Второй год ждут лидерства от Хохлачева, хотя совсем не случайно от него отказались в «Спартаке».

Еще одна спорная кандидатура в атаке – Гальченюк, в котором разочаровался СКА. К громкому по меркам КХЛ имени должна прилагаться стабильная игра, а в данном случае этого не наблюдается, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
logoСКА
logoАмур
logoСпартак
logoВладимир Плющев
logoКХЛ
logoАлександр Хохлачев
logoАлекс Гальченюк
logoАндрей Мартемьянов
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кожевников о возможных отставках в КХЛ: «Тренеры «Металлурга», «Амура» и «Сочи» – первые кандидаты. Результат на все влияет, они внизу таблицы»
9вчера, 13:51
Мартемьянов после 1:2 с «Динамо»: «К некоторым экземплярам есть претензии – в одной смене 3 потери. Старт не провальный, но «Амур» точно забуксовал»
822 сентября, 11:56
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Плющев о снижении зарплаты Никишина: «Слова убеждения Ротенберга очень сильны, видимо. Игроки идут ему навстречу. Но вообще для меня это удивительно»
521 минуту назад
Ротенберг о Деанджело: «В России дефицит праворуких защитников. Тони будет развивать детей, работать с ними. Это важно»
20сегодня, 09:18
КХЛ. ЦСКА в гостях у «Амура», «Барыс» примет «Динамо», «Нефтехимик» – «Автомобилист», «Куньлунь» сыграет с «Торпедо»
21сегодня, 09:00Live
Бобровский занял 43-е место в топ-50 действующих игроков НХЛ по версии Sportsnet, Маршанд – 41-й, Хинтц – 42-й
2сегодня, 08:41
Буше о звене c Веем и Кэсселсом: «У каждого из нас «минус 3» в матче со СКА. Допускать такое неприемлемо. Нужно играть все 60 минут»
3сегодня, 08:16
Ротенберг о Деанджело: «Система игры СКА требует высочайшего хоккейного интеллекта. Важна реализация голевых моментов – у Тони она очень высокая»
13сегодня, 07:59
Владимир Плющев: «Фальстарт «Металлурга» – неожиданность. Но в отставку Разина не верю. Магнитогорск будет терпеть весь чемпионат, скорее всего»
3сегодня, 07:34
Деанджело о переходе в СКА: «Общение с Кузнецовым сильно повлияло на мое решение. Мы близкие друзья, у нас много общего, понимаем друг друга»
9сегодня, 07:16
Ротенберг о СКА: «Селекция не прекращается никогда. Можно взять на вооружение традиции советского времени, когда Шагас из ЦСКА летал по регионам с первой камерой в СССР»
30сегодня, 06:33
Новый тур FONBET Чемпионат КХЛ в фэнтези: соберите команду звезд
сегодня, 05:00Фэнтези
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Елесин: «Радулов – мастер, у него многому можно научиться. Он подбадривает команду как в раздевалке, так и на поле»
5 минут назад
Мальцев об игре «Спартака»: «Пока более-менее. У нас два поражения – хотелось бы поменьше»
34 минуты назад
Рид Буше: «Деанджело добавит КХЛ мастерства. Тони играет с эмоциями. Он отличный парень»
44 минуты назад
Хайруллин о Деанджело в СКА: «Хороший защитник, много очков набирал в НХЛ. Я уверен, что он нам поможет»
сегодня, 08:58
Александр Кожевников: «Спартак» подобрал интересных игроков. Ружичка смотрится хорошо, другие ребята тоже подтягиваются»
1сегодня, 07:47
Плотников о Деанджело в СКА: «Отличное подписание. Хороший атакующий защитник, много двигается. Он очень сильно нам поможет»
1сегодня, 06:54
Бенуа Гру: «Трактор» создает недостаточно давления в последних играх. Обычно на тренировках все работают усердно, но в последнее время в этом была просадка»
1сегодня, 06:45
Буше о серии поражений «Авангарда»: «Была пара психологических ошибок, которые стоили нам матчей»
сегодня, 06:19
Хмелевски о Ливо: «Джош – большой мастер, великолепный игрок. Ему надо просто дать шайбу на клюшку, он сделает гол из минимума»
2сегодня, 05:59
Агент Цыплакова: «Максим очень серьезно настроен на этот сезон. Ему все нравится. Он влился в команду, отзывы положительные от менеджмента «Айлендерс»
2сегодня, 05:52