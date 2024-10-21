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Форвард «Коламбуса» Кент Джонсон выбыл на долгий срок из-за травмы верхней части тела. У него 5 очков в 4 играх в сезоне

Форвард «Коламбуса» Кент Джонсон выбыл на долгий срок.

Главный тренер «Блю Джекетс» Дин Эвасон подтвердил, что срок восстановления 22-летнего игрока не будет коротким. Примерной даты его возвращения он не назвал. 

Канадец получил травму в матче против «Баффало» (6:4). Он неудачно упал после столкновения с партнером по команде Джеймсом ван Римсдайком, после чего схватился за левую руку. 

5-й номер драфта НХЛ-2021 набрал 5 (2+3) очков в 4 играх в текущем сезоне. В июле этого года клуб продлил с нападающим контракт на 3 года с кэпхитом 1,8 миллиона долларов.  

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: TSN
травмы
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