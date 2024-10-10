Капитан «Коламбуса» Дженнер пропустит 5 месяцев после операции на плече. Форвард получил травму на тренировке

Бун Дженнер из-за травмы может не сыграть в этом сезоне КХЛ.

Нападающий «Коламбуса » перенес операцию на плече. Хоккеист получил повреждение на тренировке перед началом регулярного чемпионата НХЛ . Сообщается , что форвард пропустит как минимум пять месяцев. В прошлом сезоне Бун Дженнер набрал 35 (22+13) очков в 58 матчах регулярного чемпионата.