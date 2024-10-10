Капитан «Коламбуса» Дженнер пропустит 5 месяцев после операции на плече. Форвард получил травму на тренировке
Бун Дженнер из-за травмы может не сыграть в этом сезоне КХЛ.
Нападающий «Коламбуса» перенес операцию на плече.
Хоккеист получил повреждение на тренировке перед началом регулярного чемпионата НХЛ.
Сообщается, что форвард пропустит как минимум пять месяцев.
В прошлом сезоне Бун Дженнер набрал 35 (22+13) очков в 58 матчах регулярного чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Коламбуса»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости