  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Форварды «Коламбуса» Воронков и Дженнер могут пропустить несколько месяцев из-за травм (Аарон Порцлайн)
0

Форварды «Коламбуса» Воронков и Дженнер могут пропустить несколько месяцев из-за травм (Аарон Порцлайн)

Дмитрий Воронков и Бун Дженнер могут пропустить несколько месяцев из-за травм.

Генеральный менеджер «Коламбуса» Дон Уодделл не ожидает скорого возвращения обоих форвардов.

Дженнер получил травму на тренировке в пятницу, Воронков – во время выставочного матча против «Питтсбурга» в четверг. 

«Оба игрока будут отсутствовать в течение некоторого времени. У Буна на следующей неделе запланирован прием у другого специалиста», – сказал Уодделл. 

По данным журналиста The Athletic Аарона Порцлайна, сроки осстановления Воронкова и Дженнера могут исчисляться в месяцах, а не в неделях. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Athletic
травмы
logoКоламбус
logoНХЛ
logoБун Дженнер
Аарон Порцлайн
logoДмитрий Воронков
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ротенберг поздравил Путина с 72-летием: «Настоящий спортсмен, вожак, капитан всех россиян. Он вывел страну из кризиса 90-х, вернул былую славу. Ваши победы – это победы России!»
3426 минут назадФото
Сергей Самсонов о погоне Овечкина за Гретцки: «Главное, чтобы у него был плеймейкер. Дилан Строум – это не Бэкстрем, я бы так сказал»
5сегодня, 07:30
Макдэвид занял 1-е место в топ-50 действующих игроков НХЛ по версии NHL Network. Маккиннон – 2-й, Шестеркин – 6-й, Кучеров – 7-й
8сегодня, 07:15
Кожевников о трансляциях КХЛ: «На «Матч ТВ» футбол, гандбол, «Формула-1». В интернете у лиги все «висит». С таким отношением к хоккею мы далеко не уедем!»
50сегодня, 07:00
«Флорида» отменила публичную церемонию вручения игрокам чемпионских перстней из-за урагана «Милтон»
4сегодня, 06:50
Сваймен о новом контракте с «Бостоном»: «Парень с Аляски по-настоящему счастлив. Моя главная мотивация – Кубок Стэнли. Я верю, что мы можем его выиграть»
4сегодня, 06:35
Макдэвид – топ-претендент на «Харт Трофи» по версии NHL.com. Маккиннон – 2-й, Кучеров и Мэттьюс разделили 3-е место, Овечкин выше Панарина и Капризова
3сегодня, 05:40
Панарин занял 11-е место в рейтинге топ-100 лучших игроков НХЛ по версии The Score. Капризов – 19-й, Шестеркин – 22-й
4сегодня, 05:25
КХЛ. «Автомобилист» примет «Барыс», «Ак Барс» против «Сибири», СКА в гостях у «Локомотива»
19сегодня, 05:10
Кожевников о гонке Шипачева за рекордом Мозякина: «Какой-то счетовод докопался и снял у Вадима передачу. Клоунада! Если бы в НХЛ у Овечкина втихаря отняли гол – был бы скандал»
11сегодня, 04:58
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Кожевников: «Мичков уехал в «Филадельфию» и стал национальным героем, а раньше его ругали в России. Говорю журналистам – ищите новых Мичковых в КХЛ, того же Демидова, Рябкина»
1 минуту назад
Квартальнов после 2:3 с «Сочи»: «Динамо» не хватает мастерства, у нас достаточно мастеровитых ребят, но они пока пропали. Гол надо заслужить, лучше играть в атаке»
14 минут назад
Романов о Цыплакове в «Айлендерс»: «Всегда рад, когда кто-то из русских ребят приезжает. Верю, что у него может получиться в НХЛ – все для этого есть»
155 минут назад
Тертышный о «Тракторе» и стиле Гру: «Не скажу, что у нас прям североамериканский хоккей. Минское «Динамо» играет похоже при Квартальнове»
1сегодня, 06:20
Курдин о 400 передачах Гусева в КХЛ: «Это все годы тренировок, упорной работы. Если еще лет 6 поиграет, то реально стать лучшим в лиге»
2сегодня, 05:55
Лабанк с 6 голами стал лучшим снайпером предсезонки НХЛ, Ник Робертсон (5) – 2-м, Капризов и Дорофеев (по 4) вошли в топ-14
сегодня, 04:50
Выставочный матч «Тампы» и «Нэшвилла» окончательно отменен – из-за нового урагана. Сезон НХЛ в Северной Америке начнется 8 октября
сегодня, 04:25
Тимур Ибрагимов вернулся в «СКА-Неву» на пробный контракт после 4 сезонов за границей. Он играл в АХЛ и ECHL в прошлом сезоне
1сегодня, 03:45
«Юта» подписала Ямамото на год по итогам просмотра, контракт двусторонний. У форварда 134 очка в 303 играх в НХЛ
1сегодня, 03:15
Тюкавин о погоне Овечкина за Гретцки: «Надеемся, все получится. Мы все за него болеем и переживаем»
2вчера, 21:16