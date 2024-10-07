Форварды «Коламбуса» Воронков и Дженнер могут пропустить несколько месяцев из-за травм (Аарон Порцлайн)
Дмитрий Воронков и Бун Дженнер могут пропустить несколько месяцев из-за травм.
Генеральный менеджер «Коламбуса» Дон Уодделл не ожидает скорого возвращения обоих форвардов.
Дженнер получил травму на тренировке в пятницу, Воронков – во время выставочного матча против «Питтсбурга» в четверг.
«Оба игрока будут отсутствовать в течение некоторого времени. У Буна на следующей неделе запланирован прием у другого специалиста», – сказал Уодделл.
По данным журналиста The Athletic Аарона Порцлайна, сроки осстановления Воронкова и Дженнера могут исчисляться в месяцах, а не в неделях.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Athletic
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