Форварды «Коламбуса» Воронков и Дженнер могут пропустить несколько месяцев из-за травм (Аарон Порцлайн)

Дмитрий Воронков и Бун Дженнер могут пропустить несколько месяцев из-за травм.

Генеральный менеджер «Коламбуса » Дон Уодделл не ожидает скорого возвращения обоих форвардов.

Дженнер получил травму на тренировке в пятницу, Воронков – во время выставочного матча против «Питтсбурга» в четверг.

«Оба игрока будут отсутствовать в течение некоторого времени. У Буна на следующей неделе запланирован прием у другого специалиста», – сказал Уодделл.

По данным журналиста The Athletic Аарона Порцлайна, сроки осстановления Воронкова и Дженнера могут исчисляться в месяцах, а не в неделях.