«Коламбус» поместил Воронкова в список травмированных
«Коламбус» поместил Дмитрия Воронкова в список травмированных.
Нападающий получил повреждение в выставочном матче с «Питтсбургом» 4 октября. Форвард «Коламбуса» провел только одну смену продолжительностью 15 секунд и ушел со льда с травмой верхней части тела.
24-летний россиянин отметился 3 (0+3) очками в 5 предсезонных матчах. В дебютном сезоне в НХЛ Дмитрий Воронков провел 75 игр в регулярке и набрал 34 (18+16) балла.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Коламбуса»
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