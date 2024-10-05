«Коламбус» поместил Воронкова в список травмированных

«Коламбус» поместил Дмитрия Воронкова в список травмированных.

Нападающий получил повреждение в выставочном матче с «Питтсбургом» 4 октября. Форвард «Коламбуса » провел только одну смену продолжительностью 15 секунд и ушел со льда с травмой верхней части тела.

24-летний россиянин отметился 3 (0+3) очками в 5 предсезонных матчах. В дебютном сезоне в НХЛ Дмитрий Воронков провел 75 игр в регулярке и набрал 34 (18+16) балла.