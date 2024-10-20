Защитник «Локомотива» Гернат: «В Ярославле отличные условия. Мне не приходится ни на что жаловаться, остается только выходить на лед и показывать свой лучший хоккей»
Мартин Гернат рассказал, что ему комфортно жить в России.
«В Ярославле отличные условия. У меня есть все, что нужно.
Мне не приходится ни на что жаловаться, остается только выходить на лед и показывать свой лучший хоккей. Единственное отличие, что в России дорога на выездные игры занимает больше времени», – сказал словацкий защитник «Локомотива».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
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