Защитник «Локомотива» Гернат: «В Ярославле отличные условия. Мне не приходится ни на что жаловаться, остается только выходить на лед и показывать свой лучший хоккей»

Мартин Гернат рассказал, что ему комфортно жить в России.

«В Ярославле отличные условия. У меня есть все, что нужно.

Мне не приходится ни на что жаловаться, остается только выходить на лед и показывать свой лучший хоккей. Единственное отличие, что в России дорога на выездные игры занимает больше времени», – сказал словацкий защитник «Локомотива ».