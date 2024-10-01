Гернат о Радулове: «Звезда хоккея в России, очень крутой одноклубник. У него замечательный характер! Саша помогает «Локомотиву» своим опытом»
Мартин Гернат рад, что Александр Радулов играет в «Локомотиве».
– Конечно, Радулов – звезда хоккея в России. И он очень крутой одноклубник, у него замечательный характер! Это важно для нашей команды. Они с Байроном Фроузом приносят команде много пользы, помогают нам своим опытом.
– Вообще не чувствуется, что ему 38 лет?
– Саша прилагает много усилий, чтобы держать себя в форме и хорошо держаться на льду. Он жертвует всем, чтобы быть на том уровне, на котором он сейчас находится.
Если бы я не знал, сколько ему лет, я бы сказал, что он по-прежнему молод. Он просто в идеальной форме, – сказал защитник «Локомотива».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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