Защитник «Юты» Марино пропустит несколько месяцев из-за травмы верхней части тела

Защитник «Юты» Джон Марино пропустит несколько месяцев.

Об этом сообщил главный тренер команды Андре Туриньи. У Марино травма верхней части тела.

Напомним, летом «Нью-Джерси» обменял Марино в «Юту» на пик на драфте.