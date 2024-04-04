Хоккеисты «Рейнджерс» и «Нью-Джерси» устроили массовую драку на 2-й секунде матча. Команды получили 130 минут штрафа, 8 игроков были удалены до конца игры

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Хоккеисты «Рейнджерс» и «Нью-Джерси» устроили массовую драку на 2-й секунде игры.

Полевые игроки команд начали потасовку после стартового вбрасывания.

По итогам эпизода 10 хоккеистов получили 5-минутные штрафы за драку. 8 из них также получили матч-штрафы и были удалены до конца игры. 

В составе «Рейнджерс» удаления до конца игры получили Джейк Труба, К’Андре Миллер, Барклай Гудроу и Мэтт Ремпе, в составе «Дэвилс» – Кертис Макдермид, Крис Тирни, Кевин Баль и Джон Марино.

Нападающий «Рейнджерс» Джимми Веси и форвард «Нью-Джерси» Кертис Лазар получили удаления за драку, но остались в игре.

Всего игроки команд получили 130 минут штрафа по итогам эпизода. 

Победу в матче одержали «Рейнджерс» (4:3).

👊 НХЛ вернула 80-е – массовая драка (да, 5x5) на второй секунде игры

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14 комментариев
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Ответ Серый Белых
судя по всему что то произошло еще в под трибунном помещении потому что как по команде после свистка начали драться друг с другом
Защитник «Нью-Джерси» Йонас Зигенталер получил сотрясение мозга и выбыл на длительный срок, сообщает пресс-служба клуба. Игрок обороны получил травму после удара в голову от тафгая «Рейнджерс» Мэтта Ремпе в недавнем матче команд.

прошлая игра 13 марта
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Нормально, это хоккей! Контактный вид спорта! Не первый и точно не последний раз!)
+9
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Ответ Серый Белых
судя по всему что то произошло еще в под трибунном помещении потому что как по команде после свистка начали драться друг с другом
Под трибуной в МСГ они не могут пересечься. Скорее что-то было в прошлой игре.
+7
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+7
Я ждал боя Ремпе - МакДермид💪🏼😎👊🏼
+5
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+5
Ремпе в прошлом матче Зигенталеру сотряс нанёс и тот вылетел до конца сезона. Он еще активно жестикулировал и что-то кричал игрокам НД, пока уходил в подтрибунку. За месяц вся его спесь куда-то ушла - в драке еле махал руками и явно ждал пока судьи разнимут.
+6
-2
+4
судя по всему что то произошло еще в под трибунном помещении потому что как по команде после свистка начали драться друг с другом
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+3
Ответ NACfoRekcuF
Панариным пол протерли, он запомнил урок. Теперь прячется за более широких товарищей.
Ну Хьюзу он бы мог надавать люлей)
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Ответ NACfoRekcuF
Комментарий удален модератором
если игроки сбрасывают шлемы судьи должны остановить драку
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по очкам победу отдал бы дьявалу
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Комментарий удален модератором
Ответ circassian*
Какая же чушь Контактность то тут причем? Точно также могли между собой на ровном месте подраться и две волейбольные команды. Они ж не во время игровых действий сцапались, а просто по фану вышли подраться
Именно из-за тупых хитов (считай контактов) Рямпе и вышли сегодня драться. Он нанес травмы игрокам НДД, никакого "по фану" тут нет.
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Ответ BigHead
Ремпе в прошлом матче Зигенталеру сотряс нанёс и тот вылетел до конца сезона. Он еще активно жестикулировал и что-то кричал игрокам НД, пока уходил в подтрибунку. За месяц вся его спесь куда-то ушла - в драке еле махал руками и явно ждал пока судьи разнимут.
В этом матче делал тоже самое😄 https://youtu.be/3E_Cl67xzag?si=OIHAYD3TgFNX1Ntl
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