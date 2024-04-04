Хоккеисты «Рейнджерс» и «Нью-Джерси» устроили массовую драку на 2-й секунде матча. Команды получили 130 минут штрафа, 8 игроков были удалены до конца игры

Хоккеисты «Рейнджерс» и «Нью-Джерси» устроили массовую драку на 2-й секунде игры.

Полевые игроки команд начали потасовку после стартового вбрасывания.

По итогам эпизода 10 хоккеистов получили 5-минутные штрафы за драку. 8 из них также получили матч-штрафы и были удалены до конца игры.

В составе «Рейнджерс» удаления до конца игры получили , К’Андре Миллер, и , в составе «Дэвилс» – Кертис Макдермид, , Кевин Баль и .

Нападающий «Рейнджерс» Джимми Веси и форвард «Нью-Джерси» Кертис Лазар получили удаления за драку, но остались в игре.

Всего игроки команд получили 130 минут штрафа по итогам эпизода.

Победу в матче одержали «Рейнджерс» (4:3).

👊 НХЛ вернула 80-е – массовая драка (да, 5x5) на второй секунде игры